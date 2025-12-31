mopo plus logo
Symbolbild eines Polizeiautos mit Blaulicht

Ein Polizeiauto im Einsatz. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch

  • Bremen

Frau greift Nachbarn an und verletzt Polizisten mit Hammer

In einem Mehrfamilienhaus in Bremen greift eine Frau erst ihren Nachbarn, dann die dazu gerufenen Polizisten mit einem Hammer an. Zwei von ihnen werden verletzt.

Eine Frau hat in Bremen Polizisten mit einem Hammer angegriffen und verletzt. Zuvor habe die 54-Jährige ihren Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus mit dem Hammer bedroht und eine Glasscheibe seiner Wohnungstür eingeschlagen, teilte die Polizei mit.

Die alarmierten Einsatzkräfte wurden von der Frau ebenfalls angegriffen. Unter anderem schlug sie mehrfach mit ihrem Hammer auf das Schild eines Polizisten. Erst nach der Androhung eines Schusswaffengebrauchs konnte sie überwältigt werden. Sie wurde laut Polizei am Dienstagnachmittag in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

