Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt: Welche Konsequenzen die rasante Fahrt für einen Fahranfänger hat.

Mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde ist ein Fahranfänger durch Bremerhaven gerast (Symbolbild). picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Mit 108 Kilometern pro Stunde ist ein 21-Jähriger durch Bremerhaven gerast – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein Lasermessgerät den Wagen am Samstagabend. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet.

Der 21-Jährige muss nun den Angaben zufolge knapp 600 Euro zahlen und erhält zwei Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Noch offen ist, ob die Probezeit des Fahranfängers verlängert wird und er ein Aufbauseminar besuchen muss. (dpa/mp)