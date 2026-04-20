Exhibitionist in Metronom von Hamburg nach Bremen – Bundespolizei sucht Täter

Ein unangenehmer Vorfall hat sich in einem Metronom von Hamburg nach Bremen ereignet. Ein bislang unbekannter Mann soll sich vor einer weiblichen Fahrgast entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Ein Fahrgast griff ein und vertrieb den Mann. Die Bundespolizei sucht nun nach ihm.

Der Vorfall soll sich laut Bundespolizei am Sonntag gegen 23 Uhr ereignet haben. Der Täter stieg am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) in den Zug ein, setzte sich neben eine 26-jährige Reisende und versuchte, ein Gespräch mit ihr zu beginnen. Dabei bot er ihr auch Süßigkeiten an.

Zeuge schritt ein und drängte Täter in anderes Abteil

Kurz darauf soll der Mann die Zugtoilette aufgesucht haben und anschließend mit geöffneter Hose zurückgekehrt sein. Danach habe er sich vor die Frau gestellt und onaniert. Als die Reisende laut reagierte, wurde ein Zeuge aufmerksam und griff ein. Er drängte den Mann in ein anderes Abteil.

Bundespolizisten erwarteten den Zug am Bremer Hauptbahnhof, doch vom Täter fehlte jede Spur. Es wird vermutet, dass er zwischen Klecken und Bremen an einem Zwischenhalt ausgestiegen ist.

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Der Mann wird als südländisch aussehend beschrieben, etwa 28 bis 35 Jahre alt, mit schwarzen, zurückgegelten Haaren und leichtem Bart. Er war bekleidet mit einem bordeauxroten Oberteil, einer grauen Jeans und einer dunkelgrünen dünnen Jacke. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter Tel. (0421) 16299 6102 entgegen.