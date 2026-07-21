Kuchen für alle? Ein Einbrecher soll seine süße Beute in einem Park in Bremen verschenkt haben – doch sein nächtlicher Einsatz bleibt nicht lange unbemerkt.

Ein Mann soll Kuchen aus einem Bremer Eiscafé gestohlen und ihn später in einem Park verteilt haben. „Dort endete der nächtliche Lieferservice jedoch wenig später”, teilte die Polizei mit. Passanten wurden aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte, die den 31-Jährigen festnahmen.

Der Mann soll in der Nacht auf Montag in den Keller des Cafés eingebrochen sein. Eine Kamera habe aufgezeichnet, wie er mindestens neunmal Einkaufstaschen mit Kaffee, Alkohol, Zutaten für Eis, Kuchen und Getränken aus dem Gebäude getragen habe.

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Seine Beute soll der 31-Jährige an verschiedenen Stellen in einem Park in der Nähe versteckt haben. Er soll den Kuchen verschenkt haben – bis die Polizei ihn stoppte. „Auch wer seine Beute großzügig verschenkt, macht aus einem Einbruch keine gute Tat”, betonten die Beamten. (dpa/mp)