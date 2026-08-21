Ein Junge will mit seinem Rad über eine Straße – hinter einem Linienbus fährt er los. Dann prallt er gegen ein Auto.

Ein elfjähriger Radfahrer ist beim Überqueren einer Straße in Bremen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Junge sei mit seinem Rad am Donnerstagnachmittag an einer Bushaltestelle hinter einem anfahrenden Linienbus über die Straße gefahren, sagte die Polizei. Dabei prallte er seitlich gegen den Wagen eines 19-Jährigen, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Der Junge trug keinen Helm. Er kam ins Krankenhaus.

Die Polizei mahnte, das Überqueren der Straße zähle zu den Hauptunfallursachen von Kindern. Alle Eltern sollten das richtige Verhalten im Straßenverkehr immer wieder mit ihren Kindern besprechen und üben. Autofahrer sollten die Geschwindigkeit verringern, wenn sie Kinder am Straßenrand sehen. Die Polizei empfiehlt zudem, einen Helm zu tragen. (dpa)