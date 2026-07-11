Im Norden
Er wollte die Weser durchschwimmen: 18-Jähriger vermisst
18-Jähriger will in der Nacht durch die Weser schwimmen. Nun fehlt von ihm jede Spur.
Polizei und Feuerwehr suchen einen 18-Jährigen in der Weser in Bremen. Der junge Mann wollte in der Nacht zum Samstag den Fluss durchschwimmen, wie die Polizei mitteilte. Nun wird er vermisst.
Ein 20 Jahre alter Freund des jungen Mannes hatte den Angaben zufolge die Einsatzkräfte alarmiert. Der 18-Jährige und ein weiterer Bekannter waren laut Polizei in Höhe des Anlegers der Sielwallfähre in die Weser gestiegen. Der Bekannte sei, nachdem er wieder aus dem Wasser kam, weggelaufen. Der 18-Jährige blieb verschwunden.
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Die Suche verlief in der Nacht erfolglos. Im Laufe des Tages wollten die Rettungskräfte weiter nach dem Vermissten suchen, wie die Polizei mitteilte. (dpa)
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