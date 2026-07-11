18-Jähriger will in der Nacht durch die Weser schwimmen. Nun fehlt von ihm jede Spur.

Beim Schwimmen in der Weser ist ein 18-Jähriger verschwunden. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Wolfgang Diederich

Polizei und Feuerwehr suchen einen 18-Jährigen in der Weser in Bremen. Der junge Mann wollte in der Nacht zum Samstag den Fluss durchschwimmen, wie die Polizei mitteilte. Nun wird er vermisst.

Ein 20 Jahre alter Freund des jungen Mannes hatte den Angaben zufolge die Einsatzkräfte alarmiert. Der 18-Jährige und ein weiterer Bekannter waren laut Polizei in Höhe des Anlegers der Sielwallfähre in die Weser gestiegen. Der Bekannte sei, nachdem er wieder aus dem Wasser kam, weggelaufen. Der 18-Jährige blieb verschwunden.

Die Suche verlief in der Nacht erfolglos. Im Laufe des Tages wollten die Rettungskräfte weiter nach dem Vermissten suchen, wie die Polizei mitteilte. (dpa)