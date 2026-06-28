Nach dem Doppelmord an einem Ehepaar in Bremen ist der mutmaßliche Täter noch immer flüchtig. Wer ist der 22-Jährige, nach dem die Polizei nun öffentlich sucht?

Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaares im Bremer Stadtteil Vegesack fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei noch immer nach dem mutmaßlichen Täter. Nun bitten sie auch die Bevölkerung um Hinweise.

Im Fokus der Ermittler: der 22-jährige Brandon Sami Caglar. Er soll eine 35 Jahre alte Frau und ihren 40-jährigen Ehemann getötet haben.

Der 22-Jährige ist bereits polizeibekannt, wie die Beamten mitteilten. Zuvor hatten RTL und der „Weser-Kurier“ berichtet.

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Ehepaar getötet: Gesuchter ist polizeibekannt

Den Angaben nach war der Mann im April aufgefallen, als er mit einem Druckluftgewehr um sich schoss. Der Deutsche wurde damals nach kurzer Verfolgung durch Polizisten gefasst und in eine psychiatrische Klinik gebracht. Weil aber keine psychische Krankheit beziehungsweise keine Fremdgefährdung festgestellt wurde, musste er wieder auf freien Fuß gesetzt werden, wie die Polizei nun mitteilte.

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Anwohner hatten das männliche Opfer mit schweren Stich- und Schnittverletzungen gefunden und den Notruf gewählt. Doch für den Verletzten kam jede Hilfe zu spät, er starb auf dem Gehweg. Ganz in der Nähe fanden die Einsatzkräfte im Keller eines Mehrparteienhauses die Leiche der Frau.



Nach der Tat soll Caglar geflohen sein. Noch immer ist sein Aufenthaltsort unklar. Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und trug zuletzt eine Camouflagejacke.

22-Jähriger soll gewalttätig und gefährlich sein

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Die Polizei bittet Zeugen, die ihn seit der Tat gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer (0421) 362-3888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Ermittler warnen ausdrücklich davor, den Mann anzusprechen. Er gilt als gewalttätig und gefährlich – die Mordkommission ermittelt mit Hochdruck. (mp)