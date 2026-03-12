Die falschen Kunden ausgesucht: Dealer bietet Polizisten Drogen an

Er wollte Drogen verkaufen – und geriet ausgerechnet an Zivilpolizisten: Im Bremer Viertel bot ein Dealer Beamten Kokain, Ecstasy und Cannabis an.

Bei groß angelegten Kontrollen gegen Drogen- und Straßenkriminalität im Bremer Bahnhofsquartier und im Viertel hat die Polizei am Mittwoch (11. März) mehrere Straßendeals unterbunden. Einsatzkräfte waren zwischen dem Nachmittag und den späten Abendstunden sowohl offen als auch verdeckt in der Bahnhofsvorstadt und im Steintor unterwegs.

Flucht des Dealers ging nur wenige Meter gut

Im Fehrfeld bot ein 28-jähriger Mann Zivilbeamten Drogen zum Kauf an. Als sich die Polizisten zu erkennen gaben, versuchte der mutmaßliche Dealer zu fliehen, konnte jedoch nach wenigen Metern gestoppt werden. Bei der Kontrolle fanden die Beamten rund 20 Verkaufseinheiten Cannabis, Kokain und Ecstasy sowie Bargeld.

Neben der Festnahme des Mannes sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus und leitete Strafverfahren ein, unter anderem wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz. Die Polizei Bremen kündigte an, die verstärkten Kontrollen rund um den Hauptbahnhof und im Viertel fortzusetzen. (mp)