Das segelnde Klassenzimmer ist nach sieben Monaten Seereise zurück

Sieben Monate auf hoher See: 38 Jugendliche sind von ihrem besonderen Schulprojekt „High Seas High School“ nach Bremerhaven zurückgekehrt. Die „Eendracht“ hingegen sticht schon bald wieder in See.

Mit 38 Schülern an Bord ist nach siebenmonatiger Reise der Dreimaster „Eendracht“ wieder in Bremerhaven eingetroffen. Die Jugendlichen aus allen Teilen Deutschlands waren seit Oktober mit dem Segelschiff unterwegs.

Im Rahmen des Projekts „High Seas High School“ segelten sie zu den Kanaren und Kapverden, über den Atlantik in die Karibik und von dort aus nach Costa Rica, wo sie einen längeren Landaufenthalt absolvierten. Über Kuba, Bermuda und die Azoren ging es schließlich zurück nach Deutschland.

„Eendracht“ legt schon am Montag wieder ab

Schon am Montag soll das Schiff wieder ablegen – mit neuen Gesichtern an Bord. Die „Eendracht“ geht dann auf einen einwöchigen Probetörn, denn im Herbst startet die 34. Reise des Schulprojekts.

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Die Segeltörns gibt es bereits seit 1993, organisiert von der Hermann Lietz-Schule, einem Internat auf der ostfriesischen Insel Spiekeroog. Zunächst war die Reise nur für die eigenen Schülerinnen und Schüler gedacht, inzwischen können sich jedoch Jugendliche aus ganz Deutschland und dem Ausland bewerben. Die Reisen starten und enden jedes Jahr in Bremerhaven. (dpa/mp)