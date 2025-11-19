Brutale Raubüberfälle bei Erotik-Dates: Polizei nimmt drei Teenager fest

Zwei Männer verabreden sich über ein Chatportal zu Erotik-Dates. Doch stattdessen werden sie am Treffpunkt verprügelt und ausgeraubt. Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren sollen verantwortlich sein.

Die Polizei in Bremen hat die drei Teenager vorläufig festgenommen. Gegen einen 16-Jährigen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, wie die Polizei mitteilte. Dieser soll zusammen mit einem weiteren 16-Jährigen und einer 14-Jährigen die Männer in die Falle gelockt und attackiert haben.

Die beiden Männer im Alter von 21 und 26 Jahren hatten sich laut Polizei im Oktober über ein Chatportal zu Erotik-Dates verabredet. An dem jeweiligen Treffpunkt mit der vermeintlichen Frau wurden sie überfallen, ausgeraubt und attackiert. Beide erlitten schwere Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

Bei den Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärtete sich der Tatverdacht gegen die drei Jugendlichen. Am Montag durchsuchten die Einsatzkräfte ihre Wohnungen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Später bestärkte sich der dringende Tatverdacht gegen einen der beiden 16-Jährigen. Er kam in Untersuchungshaft. (dpa/mp)