Pistole mit Schalldämpfer und Munition im Gepäck: Fluggast festgenommen

Am Bremer Flughafen haben Sicherheitskräfte eine Pistole samt Schalldämpfer und Munition im Gepäck eines Reisenden gefunden. Der Mann aus Ostfriesland hatte die Waffe im Aufgabegepäck verstaut, wie die Bremer Polizei sagte.

Der 56-Jährige wurde daraufhin am Mittwochmorgen kurzzeitig festgenommen. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Aufgefallen war die Pistole bei der Routinekontrolle des Reisegepäcks, das er zuvor am Schalter abgegeben hatte. „Der Vorfall zeigt, dass die Sicherheitsmechanismen funktionieren“, sagte ein Polizeisprecher. Der Verdächtige habe dann zunächst gesagt, jemand habe ihm die Waffe in den Koffer gelegt, als er diesen während eines Toilettengangs unbeaufsichtigt gelassen habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Wenn Retter Hilfe brauchen: „Besonders schlimm ist es, wenn Kinder betroffen sind“

Später machte er widersprüchliche Angaben. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa/mp)