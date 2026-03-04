Hauptbahnhöfe nach Bombendrohungen zeitweise geräumt – gibt es einen Zusammenhang?

Nach einer Bombendrohung wurde am Mittwochmittag der Bremer Hauptbahnhof komplett geräumt – auch an einem weiteren deutschen Hauptbahnhof gab es eine Drohung. Inzwischen sind beide wieder freigegeben worden.

Nach einer Bombendrohung ist der Bremer Hauptbahnhof am Mittwochmittag zeitweise geräumt worden. Alle Menschen mussten das Gebäude verlassen, die Züge standen still, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Bahnhof wurde abgesperrt.

Hunderte Menschen mit Gepäck warteten vor dem Gebäude. Laut einer Reporterin vor Ort war die Stimmung bei den Reisenden überwiegend ruhig und unaufgeregt. Das gesamte Gebäude wurde durchsucht, ein verdächtiger Gegenstand auf dem Gleis sogar mit einem Roboter untersucht. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden.

Hauptbahnhof Bremen geräumt: Zusammenhang mit weiterer Bombendrohung?

Lesen Sie auch: Hamburgs neues Kifferparadies: Nach 15 Minuten hatte ich einen Beutel voller Cannabis

Auch der Augsburger Hauptbahnhof war am frühen Nachmittag wegen einer Drohung geräumt worden, konnte nach etwa einer Stunde aber wieder freigegeben werden, teilte die Polizei mit: „Es wurde nichts Verdächtiges aufgefunden.“ Auf die Frage nach einem möglichen Zusammenhang der beiden Vorfälle wollte sich ein Polizeisprecher in Augsburg zunächst nicht äußern. Die Bundespolizei in Bremen teilte mit, dass wegen der „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat“ ermittelt werde, ohne auf einen möglichen Zusammenhang zur Drohung in Augsburg einzugehen. (dpa/mp)