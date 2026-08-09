Autofahrer schlägt Fußgänger bei Streit tot – Fahndung!

Bei einem Streit stürzt ein Fußgänger, fällt auf den Kopf und stirbt. Ein Autofahrer flüchtet. Die Mordkommission ermittelt.

Streit mit tödlichem Ausgang: In Bremen ist ein Fußgänger (56) nach einer Auseinandersetzung mit einem Autofahrer ums Leben gekommen. Die Mordkommision fahndet nach dem Autofahrer.

Der Vorfall soll sich im Bremer Stadtteil Neustadt ereignet haben. Warum der Streit eskalierte, ist noch unklar. Laut Polizei stieg der Autofahrer aus seinem Wagen und soll dem Fußgänger mehrfach ins Gesicht geschlagen haben.

Fahndung nach Autofahrer läuft

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Der 56-Jährige soll daraufhin zu Boden gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen sein. „Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche verstarb der Mann noch vor Ort“, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Der Autofahrer sei in seinen weißen Kleinwagen gestiegen und davon gefahren, nachdem der Fußgänger gestürzt war. Er gilt als flüchtig. Der Sprecher: „Nach ihm wird gefahndet.“

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Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen vor Ort, sicherte Spuren und sprach mit Zeugen. Sie will nun auch den Streit-Hintergrund klären.