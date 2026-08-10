Nach dem tödlichen Streit in Bremen berichtet ein Augenzeuge von der Attacke. Die Mordkommission fahndet weiter nach dem geflüchteten Autofahrer.

Ein Autofahrer soll in Bremen einen Fußgänger (56) niedergeschlagen und dabei getötet haben – dann flüchtete er. Ein Augenzeuge schildert seine Beobachtungen von der tödlichen Attacke.

Wie die „Bild“ berichtet, beobachtete ein junger Anwohner den Angriff aus nächster Nähe. „Der wusste genau, was er machen möchte“, sagte der Zeuge der Zeitung über den Autofahrer.

Der Vorfall passierte am Samstag gegen 16.10 Uhr im Kirchweg in der Bremer Neustadt. Nach Angaben der Polizei gerieten der 56-Jährige und der Autofahrer zunächst in Streit. Dann stieg der Fahrer aus und schlug dem Fußgänger ins Gesicht. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und starb trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche noch vor Ort.

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Tödlicher Streit in Bremen: Zeuge schildert den Angriff

„Beim ersten Schlag war die Körperspannung weg“, sagte der Augenzeuge. Der 56-Jährige sei zusammengesackt und schließlich nach hinten auf den Boden gefallen.

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„Er lag direkt regungslos da“, schilderte der Anwohner. Der Autofahrer soll zunächst geschockt gewirkt haben. Dann sei er zu seinem weißen Kleinwagen gelaufen und mit hohem Tempo davongefahren.

Fußgänger stirbt nach Schlag: Polizei fahndet nach Autofahrer

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Eine weitere Frau kam kurz nach dem Angriff zum Tatort und sah die Wiederbelebungsversuche. „Es war überall Blut“, sagte sie der „Bild“. Für den 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Die Mordkommission fahndet nach dem Autofahrer: Der Gesuchte soll etwa 55 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein. Er hat laut Polizei kurze graue Haare und trug ein enges graues Hemd sowie dunkle Jeans. Die Mordkommission ermittelt, der Hintergrund des Streits ist weiterhin unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 362-3888 entgegen. (mp)