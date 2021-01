Auf Pöbelei folgt Prügelei: Maskenmuffel schlägt Bahnsicherheitsmitarbeiter

Bremen -

Die bisher schon über mehrere Monate anhaltende Maskenpflicht scheint einen 24-Jährigen besonders zu ärgern – der Maskenverweigerer schlug wegen der Corona-Regel am Montagabend in Bremen zu.

Auf Videosequenzen einer Überwachungskamera war zu erkennen, wie ein Mann gegen 23.40 Uhr im Bereich des Service-Points einen Passanten beim Telefonieren störte. Zwei DB-Sicherheitsmitarbeiter (24, 36) sprachen den ghanaischen Staatsangehörigen daraufhin mehrfach an. Als er sich zudem weigerte, jetzt endlich eine Maske aufzusetzen, schoben die Männer den Maskenmuffel in Richtung Ausgang: Dabei eskalierte die Situation und es flogen die Fäuste – ein Mitarbeiter erlitt Hautabschürfungen am Kopf.

Ein unbekannter Zeuge half den Bahnmitarbeitern, den 24-Jährigen zu Boden zu bringen und zu fixieren. Bundespolizisten nahmen ihn zur Vernehmung mit auf die Wache. Die Ermittlungen der Polizei wegen Körperverletzung dauern an. Zwei Zeugen wurden bereits ermittelt, aber der unbekannte Helfer wird gebeten, sich ebenfalls als Zeuge bei der Bundespolizeiinspektion Bremen unter der Tel. (0421) 16299777 zu melden. (se)