Angriff auf sich küssende Frauen – Mann in Psychiatrie

Als ein 25-jähriger Mann in einer Bremer Straßenbahn zwei junge, sich küssende Frauen sah, schlug er unvermittelt auf sie ein. Die beiden Geschädigten kamen in ein Krankenhaus – der mutmaßliche Täter in eine Psychiatrie.

Nach dem queerfeindlichen Angriff auf zwei junge Frauen in einer Straßenbahn in Bremen ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bremen. Zuvor hatte „buten un binnen“ berichtet.

Der 25-Jährige hatte laut Polizei am Freitagabend beobachtet, wie sich die 18-Jährige und die 19-Jährige küssten, woraufhin er sie ins Gesicht schlug und auf die bewusstlose 18-Jährige eintrat. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)