Ein Mann mit einem Beil hat am Samstagabend am Bremer Hauptbahnhof einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst – am Ende stellte sich die Situation jedoch als harmlos heraus.

Gegen 21.05 Uhr war bei der Bundespolizei die Meldung eingegangen, dass ein 34-Jähriger auf Bahnsteig sieben mit einem Beil in der Hand umherging. Zunächst war unklar gewesen, ob von ihm eine Gefahr ausging.

Bundespolizisten stoppen Mann mit Beil in der Hand

Kurz darauf folgte die Entwarnung: Bei dem Beil handelte es sich lediglich um eine Attrappe. Der Mann gab an, von einem Mittelaltermarkt gekommen zu sein, wo das Requisit Teil seiner Verkleidung gewesen sei.

Bundespolizisten hatten den 34-Jährigen wenig später in einem Fußgängertunnel gestoppt und ihn aufgefordert, das Beil abzulegen. Dieser kam der Aufforderung nach und wirkte laut Angaben der Beamten selbst überrascht über den Einsatz.

Nachdem er die Attrappe in seinem Rucksack verstaut hatte, konnte der Mann seine Rückreise nach Lübeck antreten.