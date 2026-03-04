Achtung, Autobahnsperrung – Hopfen und Malz verloren!

Ein Sattelzug verliert auf der Autobahn 281 etwa ein Drittel seiner Ladung: rund 100 Bierkisten. Was die Autobahnsperrung für Folgen hat.

Bei der Auffahrt auf die Autobahn 281 in Bremen hat ein Lastwagen etwa 100 Bierkisten verloren – und für einen Scherbenregen samt Bierdusche gesorgt. Der 56 Jahre alte Fahrer sei mit seinem Sattelzug in der Nacht zu Mittwoch zu schnell in die Kurve an der Anschlussstelle Neustadt gefahren, teilte die Polizei mit.

Autobahnsperrung: A281 für Aufräumarbeiten gesperrt

Wegen der Fliehkräfte und der offensichtlich unzureichend gesicherten Ladung rutschten die Kisten vom Auflieger und durchbrachen Plane und Gestänge. Zuvor hatte der Fahrer bei einer Bremer Brauerei rund 300 Kisten Bier geladen und war dann über die Anschlussstelle Neustadt auf die Autobahn aufgefahren.

Der Unfall passierte gegen 1.20 Uhr. Die Autobahn musste in Richtung Neustädter Hafen für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt werden, die Aufräumarbeiten dauerten zunächst noch an. Der Verkehr wurde abgeleitet. (dpa/mp)