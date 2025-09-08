A1: Irre Aktion – Mann hält Predigt auf dem Standstreifen!

Da staunte die Autobahnpolizei nicht schlecht: Mit Mikrofon und Lautsprecher hält ein 33-Jähriger eine Predigt – und das mitten auf der A1 in Bremen. Den Beamten liefert er eine ungewöhnliche Begründung für seinen Auftritt.

Einen mehr als ungewöhnlichen Ort hat ein 33-Jähriger für eine Predigt genutzt: Der Mann stellte dafür auf der Autobahn 1 in Bremen-Hemelingen sein Fahrzeug auf dem Standstreifen ab, wie die Polizei mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren: Ferienbilanz am Flughafen Hamburg: Dieses Reiseziel war der große Gewinner

Mit Mikrofon und Lautsprecher verschaffte er sich Gehör und hielt als selbst ernannter „Botschafter Gottes“ eine Ansprache. Als die Polizei eintraf, erklärte der Mann, der Platz sei ideal für seine Predigt. Denn an der Stelle habe sich ohnehin ein Stau gebildet und die Autos würden maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. (dpa)