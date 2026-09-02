Was sich alles auf dem Grund eines Flusses verbirgt: Einsatzkräfte stoßen in der Kleinen Wümme auf einen Fund mit hohem Schaden.

Der Grund der Kleinen Wümme in Bremen wurde von 40 E-Scootern befreit. dpa

Einsatzkräfte haben 40 E-Scooter aus der Kleinen Wümme in Bremen geborgen. Sie schätzen den Schaden auf rund 20.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Mitarbeiter des Bremischen Deichverbands und Polizisten zogen die E-Scooter am Dienstag mit einem Bagger aus dem Fluss. Die Roller lagen vermutlich schon monate- oder jahrelang auf dem Grund der Kleinen Wümme, alle waren stark beschädigt.

Wer die Fahrzeuge ins Wasser geworfen hat und warum, ist unklar. (dpa/mp)