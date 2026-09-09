Eine Seniorin fuhr am Bremer Osterdeich entlang, als ein Mann sie unvermittelt und mit großer Wucht vom Fahrrad stieß.

Ein psychisch kranker Mann hat eine 68 Jahre alte Radfahrerin in Bremen attackiert – nun ist die Frau an ihren schweren Kopfverletzungen gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, stieß der 28-Jährige die Frau laut Zeugenaussagen Ende August unvermittelt und mit großer Wucht von ihrem Fahrrad. Die 68-Jährige kam mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Dort verstarb die Seniorin am Mittwoch, den 9. September.

Der 28-Jährige wurde nach einer psychiatrischen Begutachtung zwangsweise in einer Klinik untergebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauern demnach an. (dpa/mp)