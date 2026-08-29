Eine Seniorin fuhr am Bremer Osterdeich entlang, als ein Mann sie unvermittelt und mit großer Wucht vom Fahrrad stieß.

Ein Mann hat eine 68 Jahre alte Radfahrerin in Bremen vom Fahrrad gestoßen und so lebensgefährlich verletzt. Die Frau war am Freitagnachmittag auf dem Weg am Weserufer in Richtung Weserstadion unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Nach Aussagen von Zeugen stieß der 28-Jährige die Radfahrerin unvermittelt und mit großer Wucht. Sie stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf. Zeugen leisteten Erste Hilfe, folgten dem Mann und gaben der Polizei eine genaue Beschreibung.

Einsatzkräfte stellten den Verdächtigen wenig später und nahmen ihn mit auf die Wache. Nach einer psychiatrischen Begutachtung wurde der 28-Jährige zwangsweise untergebracht. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/mp)