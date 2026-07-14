18-Jähriger will in der Nacht durch die Weser schwimmen. Jetzt wurde vermutlich seine Leiche entdeckt.

Beim Schwimmen in der Weser ist ein 18-Jähriger verschwunden. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Wolfgang Diederich

Passanten haben eine Leiche in der Weser entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen seit dem Wochenende vermissten 18 Jahre alten Schwimmer handelt. Noch sei die Leiche allerdings nicht abschließend identifiziert, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war in der Nacht zum Samstag mit einem Bekannten in Höhe des Anlegers der Sielwallfähre in die Weser gestiegen. Der Bekannte verließ das Wasser und lief weg, von dem 18-Jährigen fehlte jede Spur. Warum er nicht nach seinem Begleiter suchte und Hilfe holte, ist unklar.

Ein 20 Jahre alter Freund machte sich Sorgen und alarmierte die Rettungskräfte. Polizei und Feuerwehr suchten daraufhin stundenlang erfolglos nach dem 18-Jährigen.

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Die Leiche wurde in der Nähe entdeckt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Ermittler gehen nach Rücksprache mit den Angehörigen davon aus, dass es sich um den 18-Jährigen handelt. Es gebe keine Hinweise für ein Verbrechen. (dpa)