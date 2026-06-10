In einem Einfamilienhaus in Bremen bricht ein Feuer aus. Eine Seniorin kann nur noch tot geborgen werden. Für die Feuerwehr ist es ein schwieriger Einsatz.

Bei einem Einsatz in einem brennenden Einfamilienhaus in Bremen-Nord hat die Feuerwehr eine leblose Frau geborgen. Trotz massiver Versuche sei es nicht gelungen, die Seniorin wiederzubeleben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine weitere Person sei von den Einsatzkräften aus dem Haus geholt und mit schwerer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch ein Feuerwehrmann sei wegen Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gekommen.

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Der Einsatz habe sich wegen der engen Bebauung schwierig gestaltet, sagte der Sprecher. Carports und Garagenbauten seien mit den angrenzenden Wohnhäusern verbunden. Daher habe es eine große Gefahr gegeben, dass der Brand sich ausweiten konnte. Die Feuerwehr habe dem mit einer großen Zahl an Einsatzkräften Rechnung getragen. Wegen der Rauchentwicklung sei zudem die Bevölkerung gewarnt worden.

Mehr als 100 Einsatzkräfte

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Der Brand sei gegen Mittag unter Kontrolle gebracht worden, hieß es. Allerdings bestehe wegen der engen Bebauung immer noch die Gefahr von Glutnestern. Wegen des großen Personaleinsatzes seien Feuerwehrkräfte aus der Stadt in den Norden zur Besetzung der dortigen Feuer- und Rettungswache gezogen worden. Auch freiwillige Feuerwehren seien in Einsatzbereitschaft versetzt worden. Alles in allem seien mehr als 100 Wehrleute in Bewegung gesetzt worden, sagte der Sprecher. (dpa/mp)