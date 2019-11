„Nanny“ macht Riesenfund: Spürnase erschnüffelt kiloweise Drogen im Kofferraum

Achim -

Zollbeamten aus Bremen ist ein richtig dicker Drogenfund geglückt! Kiloweise Rauschmittel fanden die Ermittler in einem Pkw auf einem Rastplatz an der A1 bei Achim. Ohne „Nanny“ wäre das allerdings vielleicht nicht gelungen.

Denn „Nanny“, eine sechsjährige Schäferhündin in Diensten für den Zoll, bewies den absolut richtigen Riecher! Sie war es, die auf die in Einkaufstaschen versteckten Drogen im Kofferraum aufmerksam machte.

Und die Menge an Drogen, die der 35-jährige Pole mit Wohnsitz in Schweden da transportierte, war gewaltig! Insgesamt wurden zehn Kilogramm Amphetamine und acht Kilogramm Haschisch sowie diverses Streck-Material sichergestellt.

Geschätzter Wert der Drogen: 170.000 Euro!

Zusammengerechnet kommen die gefundenen Drogen auf einen geschätzten Straßenwert von 170.000 Euro – ein dicker Batzen Geld.

Offenbar wähnte sich der Drogen-Fahrer so weit im Inland einfach zu sicher. „Viele Reisende wissen vielleicht nicht, dass wir nicht nur an den europäischen Außengrenzen kontrollieren“, erläuterte Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. „Insbesondere haben wir dabei den innereuropäischen Rauschgiftschmuggel nach und durch Deutschland im Visier. Auch an den Autobahnen um Bremen stellen wir immer wieder Drogen sicher.“ (mp)