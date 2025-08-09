Feuerdrama bei Hamburg: Frau löst Großeinsatz aus – mehrere Explosionen

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus sorgte am Samstag im Kreis Harburg für einen Großeinsatz. Schon als die Retter das Haus betraten, bemerkten sie Brandgeruch – wenig später kam es zu mehreren kleineren Explosionen.

Bereits um kurz nach 12 Uhr war der Rettungsdienst erstmals in der Straße Wulmstorfer Wiesen in Neu Wulmstorf im Einsatz, nachdem eine Frau psychische Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Transport ins Krankenhaus erfolgte zunächst nicht.

Knapp zwei Stunden später wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert, diesmal zur Türöffnung. Beim Betreten der Wohnung bemerkten die Helfer sofort Brandgeruch. Die Frau, etwa Mitte 20, saß auf dem Sofa – hinter ihr hatte das Möbelstück bereits Feuer gefangen.

Mehrfamilienhaus wurde evakuiert

Die Einsatzkräfte retteten die Frau umgehend aus der Wohnung. Kurz nachdem sie in Sicherheit gebracht worden war, kam es zu mehreren Explosionen: Mehrere Lachgasflaschen, die sich in der Wohnung befanden, waren in die Luft gegangen. Die Feuerwehr begann sofort mit einem Löschangriff, da sich das Feuer im Wohnzimmer ausgebreitet hatte.

Das gesamte Mehrfamilienhaus wurde durchs Treppenhaus evakuiert. Insgesamt wurden 17 Bewohner in Sicherheit gebracht und 16 Personen vor Ort medizinisch gesichtet – alle blieben unverletzt. Neben rund 50 Feuerwehrleuten waren zwei Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt im Einsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Das Haus ist vorerst unbewohnbar, der Sachschaden ist erheblich.