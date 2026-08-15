Ein Feuer in einer Gartenhütte in Neubrandenburg hat einen erheblichen Schaden angerichtet. Auch die Nachbargrundstücke blieben nicht verschont.

Ein Feuerwehrauto bei einem Einsatz in der Dämmerung (Symbolbild). picture alliance / HMB Media | Yannis Dreimann

Ein Feuer hat eine Gartenhütte in Neubrandenburg zerstört. Dabei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Feuerwehrleute vor Ort wegen Verdachts auf eine Rauchvergiftung behandelt. Auch Anwohner, die zuvor versucht hatten, die Flammen eigenständig zu löschen, mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Feuer in Neubrandenburg: Brand in Gartenhütte breitet sich aus

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Das Feuer war am Freitagnachmittag in einem Wohngebiet ausgebrochen. Neben der Gartenhütte wurde der Dachstuhl des anliegenden Wohnhauses beschädigt. Die Flammen machten jedoch nicht vor der Grundstücksgrenze halt, sondern griffen auch auf Gegenstände auf drei Nachbargrundstücken über.

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Dabei seien ein Wintergarten, eine Hecke und ein Schuppen beschädigt worden. Zur Brandursache machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg beauftragte einen Brandursachenermittler. (dpa)