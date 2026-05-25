Rund um Hamburg lassen sich Flüsse, Kanäle und Seen mit Schiff, Kahn oder Fähre entdecken. Ob nostalgische Dampferfahrt auf der Elbe, lautloses Gleiten durchs Moor oder Grachten-Feeling wie in Amsterdam: Hier sind die schönsten Bootstouren im Norden. Eine Flussreise ist sogar auf dem Sofa möglich.

Per Kahn durchs Moor