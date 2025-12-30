Böller-Irrsinn vor Silvester: Familienväter beschießen Autos mit Feuerwerk

Dass schon vor Silvester Böller knallen und Raketen fliegen, ist nicht neu. Dass Familienväter wie in Celle fahrende Autos beschießen, allerdings schon.

Zwei Familienväter mit kleinen Kindern sollen an der Bundesstraße 3 fahrende Autos mit Silvesterraketen beschossen haben. Eine Streife traf die Gruppe am Montagabend nach dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin auf einem parallel verlaufenden Radweg zwischen den Anschlussstellen Altencelle und Westercelle an, wie die Polizei mitteilte.

Celle: Silvesterböller sichergestellt

Sie hatten demnach Silvesterböller und zwei Schreckschusswaffen dabei, für die keine Waffenscheine vorlagen. Waffen und Feuerwerk wurden sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Autofahrern, die durch abgeschossenes Feuerwerk in Celle gefährdet wurden. (dpa/mp)