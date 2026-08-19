Blutige Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Oster-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland): Vier Männer wurden verletzt, einer davon durch Messerstiche schwer.

Die Polizei und der Rettungsdienst waren im Einsatz. (Symbolfoto) Jens Kalaene/dpa

In einer kleinen Gemeinde in Nordfriesland ist es in der Nacht zu Dienstag zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Vier Männer wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Rettungskräfte gegen Mitternacht zu einem Parkplatz an der Hauptstraße der rund 670 Einwohner zählenden Gemeinde Oster-Ohrstedt gerufen. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen.

Drei Männer durch Messer verletzt

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Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Messer eingesetzt. Ein 28-Jähriger erlitt schwere Stichverletzungen. Seine Begleiter (47 und 51) wurden durch Schnittverletzungen leicht verletzt. Ein weiterer Mann (35) erlitt eine Kopfverletzung. Alle vier wurden von einem Notarzt versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Nach bisherigen Ermittlungen waren kurz zuvor weitere Beteiligte der Auseinandersetzung mit einem schwarzen Wagen vorgefahren und anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

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Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. (04841) 830-0 entgegen.