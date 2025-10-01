mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine grüne Ampel mit zwei Männern und einem Herz.

Stein des Anstoßes: Die sogenannten „Vielfaltsampeln“ in Hildesheim. Foto: Stadt Hildesheim

  • Hildesheim

paidBizarrer Rechtsstreit: Dieser Mann kämpft gegen die „Schwulenampeln“

Mann und Mann, Hand in Hand – das regt Enver Sopjani auf. Zumindest, wenn dieses Paar auf Fußgängerampeln zu sehen ist. Der Lokalpolitiker aus Hildesheim kämpft daher gegen diese Lichtzeichen – und sieht seine Grundrechte verletzt. Eine Unterlassungsklage hatte das Verwaltungsgericht bereits abgewiesen, doch so schnell gibt er nicht auf. Die vermeintliche Rechtsverletzung, die mit Steuergeldern finanziert wurde, kann er nicht dulden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test