Mann und Mann, Hand in Hand – das regt Enver Sopjani auf. Zumindest, wenn dieses Paar auf Fußgängerampeln zu sehen ist. Der Lokalpolitiker aus Hildesheim kämpft daher gegen diese Lichtzeichen – und sieht seine Grundrechte verletzt. Eine Unterlassungsklage hatte das Verwaltungsgericht bereits abgewiesen, doch so schnell gibt er nicht auf. Die vermeintliche Rechtsverletzung, die mit Steuergeldern finanziert wurde, kann er nicht dulden.





