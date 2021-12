Bis zu minus 15 Grad: Noch bleibt es klirrend kalt

Die Menschen im Norden Deutschlands müssen sich warm einpacken: „Es wird winterlich kalt“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen.

In Schleswig-Holstein startete der zweite Weihnachtstag im mittleren und südöstlichen Binnenland zunächst mit strengem Frost zwischen -10 und -15 Grad. Auch in Mecklenburg-Vorpommern war es in der Früh eisig bei örtlich bis zu minus 15 Grad.

Im Norden: Winterlich kalt

Im Dauerfrost blieb es am Tag fast überall sonnig. Die Temperaturen stiegen in Schleswig-Holstein und Hamburg auf -3 bis 0 Grad, in Mecklenburg-Vorpommern erreichten sie lediglich -5 bis -1 Grad. In Hamburg waren zum zweiten Weihnachtstag bei Sonnenschein und knackiger Kälte auch viele Spaziergänger:innen unterwegs und genossen die regenfreie Stadt.

Viele Hamburger:innen gingen am zweiten Weihnachtstag bei winterlicher Kälte und Sonnenschein spazieren.

Die Nacht zum Montag wird zunehmend wolkig, aber trocken. Eisig wird es nochmal in Mecklenburg-Vorpommern bei Tiefstwerten von -5 bis -13 Grad. Lokal besteht Glättegefahr durch Reif.

Das könnte Sie auch interessieren: Wetter in Hamburg: Was uns am Feiertag und am Wochenende erwartet

Auch in Hamburg und Schleswig-Holstein sinken die Werte in der Nacht auf -9 bis -5 Grad, bevor es zum Wochenstart langsam milder wird mit Tageshöchsttemperaturen knapp über Null.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Zum Jahreswechsel soll es dann wieder etwas wärmer werden – angesagt sind ab dem kommenden Donnerstag zweistellige Plus-Grade. In Hamburg sagen Smartphone-Wetter-Apps für Freitag, den 31.12., derzeit bis zu 12 Grad voraus. Neujahr soll es bis zu 11 Grad geben. (dpa/se)