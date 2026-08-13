Es wird wieder heiß – auch in den Klassenzimmern zum Schulstart. Die ersten Schulen ziehen nun Konsequenzen.

Gleich nach dem Schulstart schon wieder früher Schluss: Die ersten Schulen in Niedersachsen kündigen Hitzefrei an.

So endet etwa der Unterricht an der Grundschule am Bach in Nienburg (Weser) und an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Moormerland im Landkreis Leer am Freitag früher, wie die Schulen mitteilten. Der Deutsche Wetterdienst rechnet an dem Tag mit Temperaturen von bis zu 36 Grad.

Die Grundschule in Nienburg entschied sich nach eigenen Angaben schon am ersten Schultag, den Unterricht um 10.40 Uhr zu beenden. Auch am Freitag soll früher Schluss sein. „Die Kinder können demnach nach der dritten Stunde nach Hause gehen", teilte die Schule mit. Eine Notbetreuung werde bis 12.30 Uhr angeboten.

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An der IGS Moormerland endet der Unterricht am Freitag nach der vierten Stunde. „Bereits heute haben sich die Klassenräume auf bis zu 28 Grad aufgeheizt“, verkündete die Schule nun. „Um euch vor einer zusätzlichen Belastung durch die hohen Temperaturen zu schützen, endet der Unterricht um 11:10 Uhr.“

Ob der Unterricht wegen Hitze ausfällt oder verkürzt wird, entscheidet die Schulleitung. Eine festgelegte Temperatur gibt es in Niedersachsen nicht. Grundschüler dürfen nur nach Zustimmung der Erziehungsberechtigten früher nach Hause. (dpa/mp)