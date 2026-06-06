Biker prallt betrunken gegen Streifenwagen – und hat Überraschungen parat

Erst floh er vor der Polizei, dann stieß er mit einem Streifenwagen zusammen: Ein sturzbetrunkener Motorradfahrer hat in Stralsund für Aufregung gesorgt. Und der Mann hatte noch einiges mehr auf dem Kerbholz!

Besorgte Anrufer hatten sich am Freitagabend kurz vor Mitternacht bei der Polizei gemeldet, weil ihnen die auffällige Fahrweise des jungen Mannes in der Innenstadt von Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) aufgefallen war. Unter anderem fuhr der Motorradfahrer auf dem Bürgersteig!

Motorradfahrer (21) stößt betrunken mit Polizeiwagen zusammen

Ein Streifenwagen machte sich auf den Weg zu der angegebenen Adresse. Doch laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg reagierte der 21-Jährige nicht auf die Anhaltesignale der Beamten. Stattdessen sei der Biker geflohen. Erst etwas weiter habe er mit seiner Maschine schließlich angehalten.

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Als die Polizisten ihren Streifenwagen neben dem Mann parkten, soll der Motorradfahrer den Angaben zufolge mit seiner Maschine gegen das Polizeiauto gestürzt sein. Verletzt wurde niemand.

Beim Alkoholtest pustet der junge Mann 2,58 Promille

Eine Erklärung für die abenteuerliche Fahrweise war schnell gefunden: Beim Alkoholtest pustete der junge Mann 2,58 Promille. Und das war nicht die einzige Überraschung, die er für die Beamten parat hatte: Bei weiteren Kontrollen soll sich herausgestellt haben, dass der Motorradfahrer keinen Führerschein besaß. Auch die Nummernschilder an seiner Maschine seien gefälscht gewesen.

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An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Gegen den jungen Biker wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (mp)