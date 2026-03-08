Betrunkener Autofahrer rammt 22-Jährigen von Motorrad – schwere Verletzungen

Suff-Unfall am Samstag im Landkreis Harburg: Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist auf der A39 von einem Auto überfahren und schwer verletzt worden. Bei dessen Fahrer wurde ein deutlich erhöhter Alkoholspiegel festgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es zu der Kollision in Höhe der Anschlussstelle Winsen West, als ein 39 Jahre alter Autofahrer aus Celle die Spur wechseln wollte und dabei offenbar das Zweirad übersah.

Unfall bei Winsen: Motorradfahrer verunglückt

Das Auto prallte gegen das Motorrad, wobei der 22-jährige Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert wurde. Das Motorrad wurde laut Polizei bei dem Unfall unter dem Auto eingeklemmt und mitgeschleift.

Der junge Motorradfahrer aus Seevetal wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei dem Autofahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Ergebnis: 2,43 Promille! Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (dpa/mp)