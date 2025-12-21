Betrunken am Steuer: Frau rutscht mit ihrem Auto in einen Graben

Unfall im Kreis Stormarn: Eine 53-Jährige rutschte am frühen Sonntagnachmittag in Zarpen in den Graben, nachdem sie betrunken von der Fahrbahn abgekommen war. Sie wurde verletzt.

Die Polizei bestätigte der MOPO, dass die Frau um kurz nach 14 Uhr selbstverschuldet und unter Alkoholeinfluss auf der Lübecker Straße in den Graben rutschte. Der Unfall geschah zwischen den Abzweigungen Fliegenfelde und Zarpen in Fahrtrichtung Zarpen.

Zarpen: Straße zwischenzeitlich gesperrt

Der Wagen landete auf der Seite, nach Angaben eines Reporters vor Ort wurde die Frau eingeklemmt. Glücklicherweise konnte sie befreit werden und wurde nur leicht verletzt.

Die Frau kam ins Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt und ist inzwischen wieder freigegeben. (prei)