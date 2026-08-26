Ein Radfahrer wird in Bremen von herabfallenden Teilen einer Betonlaterne erwischt und muss notoperiert werden.

Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolbild) picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Eine umstürzende Betonlaterne hat einen 40 Jahre alten Radfahrer in Bremen lebensbedrohlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Lastwagen-Fahrer rückwärts von einem Tankstellengelände auf eine Straße fahren. Der Pedelec-Fahrer habe auf dem Radweg angehalten und dem Lkw-Fahrer signalisiert, dass dieser zurückfahren könne.

Beim Rückwärtsfahren stieß der Lastwagen gegen eine Betonlaterne. Diese brach in etwa zwei Metern Höhe ab. Herabfallende Teile trafen den wartenden Radfahrer am Kopf und Rücken. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen ins Krankenhaus, wo er aufgrund seiner schweren Kopf- und Rückenverletzungen notoperiert wurde. (dpa)