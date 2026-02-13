Dieses einstige Promi-Strandhotel soll abgerissen werden

Einst Postkartenmotiv, heute Ruine: Das Strandhotel in Schwerin könnte bald Geschichte sein – ein Abrissantrag liegt auf dem Tisch.

Bald soll es beim traditionsreichen Strandhotel an der Seepromenade im Stadtteil Zippendorf eine Entscheidung geben, wie der NDR berichtet. Der neue Eigentümer hat ein rund 800 Seiten starkes Gutachten vorgelegt und bei der Stadt einen Antrag auf Abriss und Neubau gestellt. Das teilte Interims-Oberbürgermeister Bernd Nottebaum (CDU) in einer Sitzung des zuständigen Hauptausschusses mit.

Seit mehr als 20 Jahren steht das historische Gebäude aus dem Jahr 1910 leer und verfällt zunehmend. In DDR-Zeiten galt es als Promi-Hotspot: Die ehemaligen Boxweltmeister Wladimir und Vitali Klitschko feierten dort in der „Nachtbar“.

Das Strandhotel in Zippendorf auf einer Ansichtskarte aus dem Jahr 1917. imago/Arkivi Das Strandhotel in Zippendorf auf einer Ansichtskarte aus dem Jahr 1917.

Das Gutachten wird derzeit vom Bauamt und den Denkmalbehörden geprüft, klar ist aber noch nicht, ob eine Abrissgenehmigung erteilt wird. Bisher galt das denkmalgeschützte Gebäude als erhaltenswert, ein früherer Abrissantrag war bereits 2023 zurückgewiesen worden.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen über eine mögliche Bebauung mit Ferienwohnungen um das Hotel herum. Bisher wurde dem Investor eine Absage erteilt, das könnte sich nun ändern.