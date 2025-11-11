Bekannter Hofladen vorübergehend geschlossen – das ist der Grund

Selbst angebautes Gemüse, Eier, Wurst und Fleisch von den eigenen Tieren: Der Hofladen auf dem „Gut Wulksfelde“ ist bei Fans von Bio-Produkten beliebt. Doch vom 12. bis 19. November bleibt er geschlossen. Es stehen Neuerungen an.

Der Hofladen in Tangstedt wird in dieser Zeit renoviert: „Die gesamte Kühltechnik wird modernisiert, zudem erhalten die Frischetheke und das Bäckerei-Café ein neues Design“, heißt es in einer Mitteilung. Zum einen solle so für mehr Nachhaltigkeit gesorgt werden – zum anderen das „rustikale Ambiente mit einer modernen Note“ kombiniert werden.

600 Quadratmeter ist der Hofladen groß.

„Gut Wulksfelde“ in Tangstedt: Der Hofladen wird renoviert

Während der Renovierung werden einige der Bio-Produkte in Marktständen vor dem Hofladen verkauft.

Am 21. November wird dann ab 10 Uhr die Wiedereröffnung mit den Kunden gefeiert, mit Sektempfang, Verkostungen, Musik und kleinen Aktionen. (mp)