Bekannter Hofladen vorübergehend geschlossen – das ist der Grund
Selbst angebautes Gemüse, Eier, Wurst und Fleisch von den eigenen Tieren: Der Hofladen auf dem „Gut Wulksfelde“ ist bei Fans von Bio-Produkten beliebt. Doch vom 12. bis 19. November bleibt er geschlossen. Es stehen Neuerungen an.
Der Hofladen in Tangstedt wird in dieser Zeit renoviert: „Die gesamte Kühltechnik wird modernisiert, zudem erhalten die Frischetheke und das Bäckerei-Café ein neues Design“, heißt es in einer Mitteilung. Zum einen solle so für mehr Nachhaltigkeit gesorgt werden – zum anderen das „rustikale Ambiente mit einer modernen Note“ kombiniert werden.
„Gut Wulksfelde“ in Tangstedt: Der Hofladen wird renoviert
Während der Renovierung werden einige der Bio-Produkte in Marktständen vor dem Hofladen verkauft.
Das könnte Sie auch interessieren: Bei Hamburg: Superstar shoppt im Hofladen
Am 21. November wird dann ab 10 Uhr die Wiedereröffnung mit den Kunden gefeiert, mit Sektempfang, Verkostungen, Musik und kleinen Aktionen. (mp)
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.