Bengalos und Drift-Spuren: BMW brennt auf Schulparkplatz – Polizei hat Verdacht

Ging ein Video schief? Auf dem Parkplatz einer Gesamtschule in Bremen-Ost ist in der Nacht zu Sonntag ein BMW komplett ausgebrannt. Der Ort gilt als beliebter Treffpunkt junger Autoliebhaber. Die Polizei ermittelt.

Als Feuerwehrkräfte kurz nach Mitternacht am Parkplatz eintrafen, stand das Auto bereits in Flammen. Der Brand war zwar schnell unter Kontrolle, das Fahrzeug konnte jedoch nicht mehr gerettet werden – es brannte vollständig aus.

Bengalo-Reste und Drift-Spuren

Auf dem Parkplatz sollen sich regelmäßig junge Autoliebhaber treffen, um ihre Fahrzeuge für Videos in Szene zu setzen. Gewagte Fahrmanöver, Feuer und Rauch spielen dabei oft eine Rolle. Vor dem ausgebrannten BMW lagen Bengalo-Reste, auf dem Asphalt sind Drift-Spuren zu erkennen – ein Hinweis darauf, dass bei einem Dreh etwas schiefgelaufen sein könnte.

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Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Wem das Fahrzeug gehört und wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst unklar. (dg)