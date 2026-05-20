A7: Auto überschlägt sich – Sohn leicht, Vater schwer verletzt

Auf der A7: Bei einem Unfall nahe Neumünster erleiden ein Mann und ein Junge Verletzungen. Die Unfallstelle blieb bis in den frühen Morgen gesperrt.

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 7 nahe der Anschlussstelle Neumünster-Nord sind ein Mann und sein Sohn verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erlitt der Vater schwere und der Junge leichtere Verletzungen. Zum genauen Alter der beiden machte der Sprecher keine Angaben.

A7: Mehrere Stunden gesperrt

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Dienstagabend mutmaßlich bei einem Überholvorgang zu dem Unfall. Ein Auto überschlug sich.

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Nähere Angaben zur Ursache und zum genauen Hergang waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sperrte die Unfallstelle wegen Aufräumarbeiten für mehrere Stunden bis in den frühen Morgen. (dpa/mp)