Eine Gruppe schaut sich im niedersächsischen Bad Münder die partielle Sonnenfinsternis an. Dann kommt ein Auto von der Straße ab und fährt zwei Menschen an.

Ein betrunkener Autofahrer ist in Bad Münder in Niedersachsen von der Straße abgekommen und hat zwei Fußgänger verletzt.

Die beiden gehörten zu einer größeren Gruppe, die sich am Mittwochabend die partielle Sonnenfinsternis anschaute, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Wagen gegen 20.10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Grünstreifen. Dort erfasste er zwei Menschen. Einer der Fußgänger wurde nach Polizeiangaben „mehrere Meter durch die Luft geschleudert", eine weitere Person vom Außenspiegel am Rücken getroffen. Beide wurden demnach leicht verletzt.

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Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,90 Promille

Nach dem Zusammenstoß in der Stadt im Landkreis Hameln-Pyrmont setzte sich das Auto zunächst erneut in Bewegung. Menschen aus der Gruppe brachten den Fahrer den Angaben zufolge zum Anhalten und zogen den Zündschlüssel ab.

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Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Mann ergab laut Polizei 1,90 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (dpa/mp)