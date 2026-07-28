Der 30-Jährige verunglückte am Montagabend auf der L140 bei Jork, die Polizei ermittelt zur Ursache.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Baum steht der völlig zerstörter VW auf der Landstraße. Der Fahrer starb in dem Wrack des Wagens. JOTO

Tödlicher Verkehrsunfall im Landkreis Stade: Auf der Landesstraße 140 bei Jork ist ein Autofahrer am Montagabend mit seinem VW gegen einen Baum geprallt – und gestorben.

Nach ersten Angaben der Polizei war der 30 Jahre alte Mann gegen 20.40 Uhr zwischen Königreich und der Landesgrenze zu Hamburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs von der Straße ab.

Der VW kollidierte mit einem Baum und begann anschließend stark zu qualmen. Ein Feuer brach jedoch nicht aus.

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Unfall bei Jork: Rettungsversuche bleiben ohne Erfolg

Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab und befreiten den leblosen Fahrer aus dem Wrack. Auch ein Rettungshubschrauber flog zur Unfallstelle. Die eingeleiteten Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Der 30-Jährige erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

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Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die L 140 vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.