Bei gerade mal zehn Grad: Hier werden die ersten Strandkörbe aufgestellt

Nun kann der Frühling kommen: An den Küsten in Norddeutschland sind die ersten Strandkörbe aufgestellt worden. In St. Peter-Ording an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste stehen seit dem Vormittag die ersten 18 der insgesamt rund 1100 Strandmöbel – zunächst auf einem Podest. Bis Ostern sollen an allen Strandabschnitten Strandkörbe stehen.

An dem zwölf Kilometer langen und bis zu zwei Kilometer breiten Nordseestrand gibt es fünf bewachte Badestellen, an denen die rund 100 Kilogramm schweren Strandkörbe aufgestellt werden. Bis Ende März ist die Nutzung der Strandkörbe in St. Peter-Ording kostenlos. Mit Beginn der Badesaison im April werden sie vermietet.

Auch an der Ostsee werden erste Strandkörbe aufgestellt

Im Ostseebad Zingst in Mecklenburg-Vorpommern wurden ebenfalls heute die ersten 30 Sitzmöbel an den Strand gebracht. Nicht ohne Grund, denn am Samstag werden zum Zingster Saisonauftakt 15.000 bis 20.000 Gäste zum „Lichtertanz der Elemente“ an der Seebrücke erwartet.

„Die Strandkörbe sind dann bis 30. April kostenfrei nutzbar“, sagte die Sprecherin der Kur- und Tourismus GmbH, Nina Hesse. In der Zeit nach Ostern bis 1. Mai würden dann nach und nach alle 535 Strandkörbe am Strand aufgestellt.

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An der niedersächsischen Nordseeküste läuft offiziell noch die Sturmflutsaison, aber auch dort dauert es mancherorts nicht mehr lang, bis die ersten Körbe an der Wasserkante stehen – zum Beispiel in Norddeich in Ostfriesland. „Die ersten Strandkörbe werden ab der nächsten Woche am Strand aufgestellt“, teilt Julia Mühlenbrock vom Tourismus-Service Norden-Norddeich mit. In den kommenden Wochen und Monaten werden dann überall entlang der Küsten von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Körbe aufgestellt. (dpa)