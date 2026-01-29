Bande klaut Reifen für 600.000 Euro – doch ein Coup fliegt auf

Drei Männer, hunderte gestohlene Reifen, ein Schaden von mehr als 600.000 Euro und schließlich der Einsatz von Spezialeinheiten. Langwierige Ermittlungen haben sich laut Polizei ausgezahlt.

Die Täter waren in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Nach langwierigen Ermittlungen hätten Spezialeinheiten die drei Männer auf frischer Tat in einem Autohaus in Bergen auf Rügen ertappt, wie die Polizei mitteilte.

Rügen: Reifen gestohlen – nächtlicher Zugriff im Autohaus

Die 37, 38 und 39 Jahre alten Männer sollen demnach seit März 2025 Hunderte Reifensätze aus Autohäusern und von Reifenhändlern gestohlen haben. Allein im Fall eines Greifswalder Autohauses im vergangenen September sei ein Schaden von etwa 140.000 Euro entstanden.

Den Angaben zufolge wurden die Ermittlungen Ende 2025 bei der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund und der Kriminalpolizeiinspektion Anklam zusammengezogen. Man habe vom mutmaßlichen nächsten Tatort kurzfristig erfahren. In der Nacht zum vergangenen Montag erfolgte demnach der Zugriff.

Am Dienstag seien die Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt worden und anschließend wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls in U-Haft gekommen. (dpa/mp)