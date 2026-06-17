In Hamburg wird es heiß am Wochenende. Für viele dürfte deshalb ein Kurzurlaub an der Küste die perfekte Gelegenheit sein, um dem stressigen Alltag zu entfliehen.

Für die kommenden Tagen erwarten die Meteorologen auch in Norddeutschland einen weiteren Temperaturanstieg und teilweise hochsommerliches Wetter. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Jens Büttner

Endlich zeigt sich wieder der Sommer im Norden Deutschlands: Laut aktuellen Vorhersagen steigen am Freitag die Temperaturen auf bis zu 33 Grad. Am Samstag sind bis zu 31 Grad möglich und am Sonntag bleibt es mit 29 Grad ebenfalls hochsommerlich.

Viele dürften deshalb die nächstgelegenen Küsten aufsuchen, um sich abzukühlen. Jedoch sollte vorher auf die Wassertemperatur geschaut werden.

Sommerhitze: So warm ist das Wasser in Ost- und Nordsee

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Für die Ostsee vor Fehmarn nennt „WetterOnline” aktuell 16 Grad, während die Wassertemperatur bei Kiel 17 Grad und bei Lübeck 19 Grad beträgt. Perfekte Sommertemperaturen zum Baden sind also noch nicht gegeben.

Auch in der Nordsee sieht es ähnlich aus. Sowohl auf Sylt als auch auf Norderney beträgt die Wassertemperatur aktuell noch frische 16 Grad.

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Für die Abkühlung sorgt die See an diesem Wochenende aber allemal. Ein kurzer Blick auf die aktuellen Daten des jeweiligen Badeorts lohnt sich vor der Fahrt aber dennoch. (tfs)