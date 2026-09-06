Zwei überholende Wagen zwingen einen Autofahrer zu einer Vollbremsung. Das dahinter fahrende Motorrad kann nicht mehr bremsen.

Auffahrunfall im Landkreis Diepholz: Ein Motorradfahrer ist bei einer Kollision in Kirchdorf ums Leben gekommen.

Zu dem Unfall kam es am Sonntagmorgen um 9:20 Uhr, als zwei auf der B 61 von Uchte kommend in Richtung Kirchdorf fahrende Pkw einen in gleicher Richtung fahrenden Trecker überholten, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit.

Motorrad kracht in bremsenden Wagen – Biker stirbt

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Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer habe daraufhin eine Vollbremsung einleiten müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter ihm fahrender 72-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Osterholz habe das nicht rechtzeitig erkannt.

Der Biker krachte in das Heck des vor ihm fahrenden Wagens. Er wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.

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In dem Auto blieben der 47-jährige Fahrer und seine 48-jährige Beifahrerin unverletzt. Beide erlitten einen Schock.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen, Tel.: (04271) 9490, in Verbindung zu setzen. Gesucht werden speziell Hinweise zu den beiden Pkw, die mit ihrem Überholvorgang den Verkehrsunfall mitverursacht haben dürften. (mp)