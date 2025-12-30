Auto und Laster brennen lichterloh – mehrere 100.000 Euro Schaden

In Kisdorf brennen zwei Fahrzeuge komplett aus, ein drittes wird erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere 100.000 Euro. Wie das Feuer entstand, ist bislang nicht bekannt.

In der Nacht sind in Kisdorf (Landkreis Segeberg) zwei geparkte Fahrzeuge vollständig ausgebrannt, ein drittes stark beschädigt. Es handelte sich dabei um einen Pkw und zwei Lkw, die in der Straße Hellhörn parkten. Zunächst habe ein Auto in Flammen gestanden, das dann die zwei Lastkraftwagen in Brand setzte. Alle Fahrzeuge brannten bereits, als die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.

Feuer in Kisdorf: Ursache unklar, dafür ist der Schaden groß

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt in alle Richtungen und sucht auch nach Zeugen.

Klar ist allerdings, dass der Schaden groß ist: Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wird dieser auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. (dpa/mp)