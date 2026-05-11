Nach Beleidigungen auf Social Media: Autoreifen von Politikerin manipuliert?

Die Greifswalder Kommunalpolitikerin Madeleine Tolani (CDU) hat nach einem Abfall beim Reifendruck ihres Autos Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei gestellt.

„Es gab offenbar Manipulationen an drei Ventilen“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Das Polizeipräsidium Neubrandenburg bestätigte am Wochenende eine Anzeige von Tolani, konnte aber keine weiteren inhaltlichen Angaben machen. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Druckabfall auf der Autobahnauffahrt

Die in Greifswald wohnende Präsidentin der dortigen Bürgerschaft wollte nach eigener Aussage vergangenen Dienstag nach Wismar fahren, wo sie als Professorin arbeitet. Kurz vor Auffahrt auf die A20 habe das Auto an einem Reifen einen sehr starken Druckabfall gemeldet.

Die Politikerin Madeleine Tolani (CDU) Screenshot instagram.com/madeleinetolani/ Die Politikerin Madeleine Tolani (CDU)

Danach sei sie in eine Werkstatt gefahren. „Ein Druckabfall von der Art vorn auf der Lenkungsachse – das kann gefährlich sein“, sagte Tolani, die auch Vorsitzende der CDU in Greifswald ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Flammen schlagen aus Rohbau: Große Rauchwolke – Schaden ist immens

Sie sei kurz vorher im Internet auf Social Media in einem Beitrag öffentlich beleidigt worden. Wegen des engen zeitlichen Zusammenhangs und weil es gleich an drei Reifen Auffälligkeiten gegeben habe, habe sie gedacht, dass das kein Zufall sein könne. Möglicherweise habe der Post Dritte veranlasst, tätig zu werden. (dpa)