Schleichender Autokorso auf A23 und A7 sorgt für Aufregung

Sie fuhren mit Warnblinklicht und schlichen mit nur rund 50 km/h nebeneinander her: Ein ungewöhnlicher Autokorso soll am Freitagmittag erst auf der A7, dann auf der A23 den Verkehr blockiert haben.

Fünf bis sechs Fahrzeuge – darunter Porsche, Mercedes, VW und Opel – sollen gegen 12.30 Uhr in Höhe Eidelstedt auf der A23 den Verkehr in Richtung Norden blockiert haben. Sie fuhren mit geringer Geschwindigkeit und auf zwei Spuren nebeneinander her.

Autokorso auf A23: Porsche-Fahrer gestoppt

An der Anschlussstelle Halstenbek/Rellingen soll die Gruppe die Autobahn verlassen haben. Die Polizei stoppte dort das mutmaßliche Führungsfahrzeug: einen grauen Porsche. Gegen den 26-jährigen Fahrer aus Ellerbek wird nun wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ermittelt. Die übrigen Fahrzeuge verschwanden in unbekannte Richtung.

Laut Polizei könnte der Konvoi zuvor bereits im Bereich des Krohnstiegstunnels über die Bundesstraße 433, weiter auf der A7 und anschließend auf die A23 gefahren sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt droht der absolute Verkehrsinfarkt: „Umfahren Sie Hamburg weiträumig!“

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise auf die Gruppe geben können oder durch den Korso behindert oder gefährdet wurden, sich unter (04121) 409241 zu melden. (mp)